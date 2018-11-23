В Киеве обсуждают встречи Порошенко и Медведчука

В администрации президента Украины отреагировали на вышедшее в четверг в эфир расследование программы "Схемы" (совместный проект Украинской службы Радио Свобода и канала "UA:Первый"). В нем речь шла о том, что лидер движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук, которого называют кумом Путина, тайно встречался в Киеве с главой государства Петром Порошенко. Журналисты задают в программе вопрос: "Так кто друг другу Медведчук и Порошенко: враги или союзники?"

В президентской администрации, комментируя журналистское расследование, подтвердили, что Порошенко несколько раз встречался с Медведчуком. При этом там отметили, что президент "не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнеса с Медведчуком" и встречался с ним из-за "затягивания процесса освобождения украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных ею территориях". При этом в команде Порошенко подчеркивают, что украинский президент "не разделяет идеи и политические высказывания Медведчука".

Медведчук является представителем Украины в подгруппе по гуманитарным вопросом Минской контактной группы, ответственным за процесс освобождения незаконно удерживаемых лиц. Петр Порошенко ранее называл Медведчука самым эффективным переговорщиком по обмену пленными. При этом многие украинские СМИ и общественные деятели утверждают, что он стоял, в том числе, у истоков пророссийского сепаратизма в Донбассе. Виктора Медведчука называют главным рупором Кремля, он выступает против курса официального Киева на членство в НАТО и Евросоюзе.

Минувшим летом кум российского президента объявил о возвращении после длительного перерыва в большую украинскую политику. Сейчас Медведчук – глава политсовета оппозиционной партии "За жизнь" Вадима Рабиновича. Недавно кандидатом в президенты от этой политсилы стал Юрий Бойко (в период президентства Виктора Януковича был вице-премьером, министром топлива и энергетики). При этом за "сотрудничество с властью и предательство" Бойко исключили из партии "Оппозиционной блок", в которую входят многие соратники бежавшего после Евромайдана в Россию Януковича.

Утверждается, что в последнее время Медведчук расширил свою бизнес-деятельность в Украине и приобрел, в частности, информационный телеканал "112.Украина". Сам лидер "Украинского выбора" это отрицает.