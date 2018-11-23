США призвали союзников отказаться от оборудования Huawei

Администрация США призвала союзников по всему миру прекратить использовать оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже в пользу властей КНР. Об этом пишет Wall Street Journal. Американские власти обещают партнерам компенсировать последствия отказа от аппаратуры Huawei. Вашингтон адресовал свой призыв властям и поставщикам интернет-услуг в Германии, Италии, Японии и других странах.

В начале года американская разведка заподозрила корпорации Huawei и ZTE в связях с китайским правительством. В конце прошлого месяца США запретили американским компаниям сотрудничать с китайским производителем микрочипов Fujian Jinhua — фирмой, которая, по мнению властей США, крадет интеллектуальную собственность американцев. Ранее в апреле США запретили китайской корпорации ZTE закупать продукцию американских технологических компаний в течение семи лет и ограничили продажи ее продуктов на территории страны. Санкции были сняты после того, как компания пошла на уступки Соединенным Штатам.

В октябре США обвинили китайскую разведку в попытке похитить у западных компаний технологии, используемые в коммерческой авиации. Financial Times писала, что китайские ученые, работающие в западных университетах, ведут сбор информации в пользу армии КНР.

Ранее вице-президент Майк Пенс выступил с докладом о стратегической угрозе со стороны Китая, обвинив его в обширном военном и коммерческом шпионаже. В Пекине отвергают обвинения США.