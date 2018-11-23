В 2025 году всемирная выставка ЭКСПО пройдёт в Осаке

Всемирная выставка ЭКСПО в 2025 году пройдет в городе Осака. Японский кандидат получил 59 процентов голосов, российский Екатеринбург – 39 процентов. Таковы результаты голосования, проведённого в пятницу на сессии Международного бюро выставок в Париже.

За право принять всемирную выставку боролась также столица Азербайджана Баку. Заявку российского города по видеосвязи представил президент Владимир Путин.

ЭКСПО-2025 будет работать со 2 мая по 2 ноября.

Всемирные выставки ЭКСПО проходят один раз в пять лет. На них демонстрируются последние достижения в области техники. Как правило, выставка проходит несколько месяцев, страны-участники представляют свои достижения в специально сооруженных павильонах. Первая официальная всемирная выставка состоялась в Лондоне в 1851 году. Ближайшая выставка пройдет в Дубае в 2020 году. Россия никогда не была организатором выставки.