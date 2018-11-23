Бывший глава РЖД Якунин подал в суд на "Новую газету"

Бывший глава госкомпании "Российские железные дороги" (РДЖ) Владимир Якунин подал к "Новой газете" и двум ее журналистам иск о защите деловой репутации на общую сумму в 5 миллионов рублей. Поводом послужили две статьи, а ответчиками помимо самого издания заявлены его авторы Андрей Сухотин и Ирек Муртазин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Якунина Григория Левченко.

По его словам, ранее от "Новой газеты" потребовали опубликовать опровержения в течение месяца, но издание этого не сделало. Левченко утверждает, что деньги, которые Якунин требует от "Новой", пойдут на поддержку журналистики и благотворительные проекты.

В "Новой газете" заявили, что изданию пока ничего не известно об иске, уточняет РБК.

Ранее Левченко заявлял, что Якунин требует от "Новой газеты" извиниться за публикацию материала Ирека Муртазина о возможной связи убийства следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье с расследованием коррупции в системе продажи электронных билетов РЖД.