В Орле на собрании в школе показали фильм про "плохого Навального"

В Орле на родительском собрании в школе №16 родителям учеников показали документальный фильм про то, как - словами из аннотации фильма - "разные провокаторы зомбируют наших детей в интернете". Об этом корреспонденту Радио Свобода рассказали родители, которые присутствовали на собрании.

Отмечается, что в числе "антигероев" фигурировал оппозиционный политик Алексей Навальный. "Рассказывали, что мы скоро не узнаем своих малышей, если не начнем контролировать их запросы в мировой паутине. Про плохого Навального и прочее", - рассказала мама одного из учеников.



Как удалось выяснить, речь идет о документальном фильме "Территория БезОпасности. Отцы и Дети". Картину создали Центр молодёжных инициатив и Центр студенческих инициатив "Северо-Запад" при поддержке Комитета по печати Ленинградской области. Партнером выступает некий Союз городов воинской славы. Фильм представлен проектом "КиберСтандарт".

Замдиректора школы №16 Елена Архипова подтвердила, что фильм показывали по рекомендации городского управления образования. В самом управлении заявили, что рекомендации основаны на письме из Союза городов воинской славы. В тексте письма Союз просит городскую администрацию помочь в распространении фильма, "посвященного противодействию негативному влиянию интернет-среды на подростков и молодежь".

Ранее сообщалось о демонстрации подобных фильмов в школах разных регионов России - как для родителей учеников, так и для самих школьников.