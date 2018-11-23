США создают маломощные ядерные снаряды для сдерживания РФ

Американские военно-морские силы приступили к разработке маломощных ядерных боеголовок, которые будут размещены на баллистических ракетах атомных субмарин. Об этом сообщает служба Института ВМС США.

Новая боеголовка получит наименование W76-2. Ее мощность составит 6 килотонн в тротиловом эквиваленте. Это втрое меньше по сравнению с мощностью атомных бомб, сброшенных на японские города. Новый снаряд создается на базе термоядерной боеголовки W76 мощностью 100 килотонн, которая стоит на атомных подводных лодках класса "Огайо". Как и W76, ее новая версия будет установлена на ракеты Trident-2.

Минобороны США разрабатывает аналогичные маломощные ядерные заряды для крылатых ракет. Ими планируется вооружить подлодки и надводные суда.

В прошлом месяце вице-адмирал ВМС США Джонни Вулф заявлял, что маломощные ядерные боеголовки станут эффективным средством сдерживания тактического ядерного потенциала России. Одновременно Вулф рассказал о работе Пентагона над гиперзвуковыми вооружениями для всех типов платформ.

В настоящее время на вооружении США не имеется тактических ядерных ракет. В связи с этим американские военные высказывали опасения, что в случае, если Москва применит в локальном конфликте маломощное ядерное оружие, американцам придется оставить эту атаку без ответа или нанести по России масштабный удар стратегическими ядерными ракетами. В последнем случае конфликт автоматически выйдет за пределы локального и приведет к глобальному обмену ядерными ударами с Россией. По официальным данным, на вооружении обеих держав имеется в совокупности около трех тысяч ядерных боеголовок.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп представил новую стратегию безопасности Америки. Главными угрозами в ней названы Россия и Китай. Согласно документу, обе эти страны бросают вызов Америке, разрабатывают продвинутые системы вооружений и пытаются придать миру очертания, противоположные американским ценностям и интересам.