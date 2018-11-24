В Приморье в субботу краевая избирательная комиссия приняла окончательное решение о недопуске к участию в выборах кандидата Андрея Ищенко.

Официальной причиной, как заявили в комиссии, было названо недостаточное для прохождения так называемого муниципального фильтра число подписей депутатов. У Ищенко обнаружили так называемые дубли, то есть подписи, ранее, как утверждается, уже отданные за другого кандидата. Кроме того, как утверждают в избиркоме, кандидат не предоставил сведения об имуществе и неправильно указал свой статус в организации "Дети войны".

Ранее Ищенко утверждал, что собрал необходимые для регистрации 147 подписей. Помимо него, избирком отказал в регистрации еще 13 кандидатам.

Андрей Ищенко отказался комментировать корреспонденту "Сибирь.Реалии" решение комиссии и рассказывать о своих дальнейших планах.

Ищенко на предыдущих выборах главы региона в сентябре, будучи кандидатом от КПРФ, лидировал практически до завершения подсчета голосов, однако в конце концов его обошел единоросс Андрей Тарасенко. После массовых протестов против фальсификаций результаты второго тура выборов были отменены.

Повторные выборы губернатора края состоятся 16 декабря 2018 года. Коммунисты отказались выдвигать Ищенко на повторное голосование. В связи с этим он решил участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Кандидатами на выборах зарегистрированы исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко и еще четыре человека.