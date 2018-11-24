Госдепартамент: Голодомор – одно из ужаснейших преступлений XX века

На Украине сегодня отмечается День памяти жертв Голодомора – искусственного голода, созданного советскими властями на территории тогдашней УССР в 1932–33 годах. Число его жертв оценивается в несколько миллионов.

В опубликованном накануне заявлении Госдепартамента США по случаю 85-летней годовщины Голодомора говорится, что он был одним из самых ужасных преступлений XX века и является напоминанием о жестокости коммунистического режима. Ответственность за него возлагается на руководство тогдашнего СССР во главе с Иосифом Сталиным, которое стремилось, как сказано в документе, "поработить украинский народ и нацию".

"В наши дни украинцы вновь погибают в результате попыток России разрушить их идентичность и западные устремления", – говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства. В нем на Москву возлагается ответственность за конфликт в Донбассе и подчеркивается, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

В этом году Сенат США принял резолюцию, в которой Голодомор назван геноцидом украинского народа. Так же его официально характеризует 21 штат США.