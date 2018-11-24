Глава британского Генштаба: Россия - большая угроза, чем "ИГ"

Новый глава Генерального штаба британских Вооруженных сил считает, что Россия представляет для Британии и её союзников большую угрозу, чем террористические организации "Исламское государство" и "Аль-Каида".

В интервью газете The Telegraph генерал Марк Карлтон-Смит заявил, что угроза со стороны России не исчерпывается потенциалом её армии. По словам британского генерала, Москва стремится подорвать стабильность Запада путем разработки новых средств борьбы - в том числе в киберпространстве, в космосе и под водой.

"Россия пытается использовать уязвимости и слабости, как только их обнаруживает", - сказал, в частности, британский генерал. Он также выступил за укрепление НАТО и отверг идею единых европейских вооруженных сил.

Британия вместе с США и их союзниками входят в международную коалицию, которая ведет борьбу с группировкой "ИГ" (запрещена в России и ряде других стран) в Сирии и Ираке. По словам Карлтона-Смита, в последнее время угроза со стороны радикальных исламистов существенно снизилась, поскольку они потерпели военный разгром и лишились практически всех территорий, которые ранее занимали.