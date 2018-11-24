В Париже - столкновения демонстрантов с полицией

В Париже в субботу полиция использовала слезоточивый газ и водометы против участников акции протеста против повышения налога на дизельное топливо. Несколько сот агрессивно настроенных демонстрантов пытались прорваться к Елисейскому дворцу - резиденции президента.

В субботу во Франции проходят очередные акции протеста против непопулярной меры властей. В Париже, как ожидается, в демонстрациях примут участие не менее 30 тысяч человек. Для поддержания порядка на улицы города вышли около трех тысяч полицейских. Власти опасаются, что протесты под воздействием правых и левых экстремистов могут приобрести насильственный характер.

Протесты на дорогах Франции продолжаются уже более недели - их участники, одетые в желтые жилеты, блокируют автострады и съезды с них, а также автозаправочные станции. На прошлой неделе в демонстрациях по всей стране приняли участие около 300 тысяч человек.

Протесты объединили не только автовладельцев, недовольных повышением налога, но и многих недовольных политикой президента Эммануэля Макрона, рейтинг которого в последние месяцы существенно снизился. В ряде мест произошли столкновения с полицией, более 600 человек были задержаны. В результате беспорядков погибли 2 человека.

В городе Анжер в субботу был задержан человек с гранатой, который требовал встречи участников акций протеста с президентом.

Власти Франции объясняют необходимость повышения налогов на топливо стремлением бороться с загрязнением окружающей среды и развивать экологически чистый транспорт. Их оппоненты указывают на то, что для многих французов подержанные автомобили - единственное средство передвижения, и повышение цен на топливо ударит прежде всего по небогатым людям.