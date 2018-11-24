Глава КС Ингушетии: КС России не вправе рассматривать вопрос о границе

Председатель конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев отказался участвовать в намеченном на понедельник заседании Конституционного суда России, на котором будет рассмотрен вопрос о соглашении между Ингушетией и Чечней об обмене территориями. Об этом сообщает "Медиазона".

В письме, опубликованном на сайте конституционного суда Ингушетии, Гагиев пишет, что проверка конституционности этого документа не относится к компетенции Конституционного суда России. Письмо адресовано заместителю председателя суда.

Гагиев в своем письме напоминает, что конституционный суд Ингушетии уже принял решение, что заключенное главами двух республик соглашение не соответствует конституции Ингушетии, и это решение должно исполняться.

Соглашение об установлении границы между двумя республиками, которое предусматривает обмен территориями, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров заключили в конце сентября. В Ингушетии начались массовые протесты против него - их участники считают договор невыгодным для республики. В октябре конституционный суд Ингушетии отменил принятый местным парламентом закон, вводящий соглашение о границах в силу, и потребовал провести референдум по этому вопросу.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, однако, попросил проверить законность соглашения в Конституционном суде России. Гагиев в своем письме указывает на нарушения, допущенные, по его мнению, Евкуровым в запросе.