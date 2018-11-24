Украинской журналистке Савчук на 10 лет запретили въезд в Россию

Украинской журналистке Алёне Савчук, сотрудничающей с проектом Крым.Реалии и другими украинскими изданиями, на десять лет запретили въезд на территорию России. Об этом ей объявили российские пограничники на контрольно-пропускном пункте Новоалексеевка, когда она пыталась проехать в аннексированный Крым из Херсонской области.

По словам журналистки, объяснить причину ей не смогли, лишь сослались на пункт 1 части 1 статьи 27 закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", согласно которому "въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешается в случае, если... это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения".

Савчук в Крыму несколько лет занималась освещением преследований крымскотатарских активистов, политически мотивированных судебных процессов.

По словам журналистки, решение об обжаловании запрета она будет принимать после консультаций с адвокатом.

В феврале 2018 года территорию Крыма вынудили покинуть английскую журналистку-фрилансера Маделайн Роуч, специализирующуюся на освещении нарушений прав человека на постсоветском пространстве. Она также была оштрафована Центральным районным судом Симферополя. Роуч обвинили в журналистской деятельности на территории Крыма без аккредитации российского МИД, а также в отсутствии медицинской страховки.

Межуднародные правозащитные организации и страны Запада неоднократно обращали внимание на то, что российские органы власти в Крыму препятствуют деятельности журналистов.