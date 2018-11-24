Государственные и провластные российские СМИ рассказали о раскрытии британской фабрики троллей — финансируемых государством агентов влияния, распространяющих дезинформацию о России. Первыми документ опубликовал в социальных сетях телеканал RT, позднее он разошёлся по федеральным российским каналам и другим изданиям. В социальных сетях RT сообщает об обнаружении “программы по формированию фабрики троллей, то есть, кластеров антироссийских лидеров мнений”, телеканал Рен ТВ рассказывает об оплате британским МИД работы тех, кто "кто доказывает миру: Россия — оплот вселенского зла”. Что открыли хакеры на самом деле?

Что такое Integrity Initiative

Хакеры из группировки Anonymous опубликовали документы британского проекта Integrity Initiative, созданного Институтом госуправления (Institute for Statecraft) и Свободным университетом Брюсселя в 2015 году, пишет РБК. Проект занимается привлечением внимания к угрозе, которую Россия представляет для демократических институтов в Великобритании, Европе и Северной Америке, говорится в опубликованном руководстве проекта.

В документе объясняется, что проект подразумевает создание кластеров специалистов в разных областях научной и общественной жизни, которые будут отслеживать и анализировать примеры дезинформации в своей стране.

Сейчас созданы девять таких кластеров (в Испании, Литве, Сербии, Франции, Германии и других странах), планируется создание еще 18, в том числе в США и Восточной Европе. В кластере, действующем в Британии в документе записаны финансист Hermitage Capital Уильям Браудер, осужденный в России за шпионаж учёный Игорь Сутягин и исполнительный директор Фонда по борьбе с коррупцией Владимир Ашурков, следует из таблицы, опубликованной хакерами. На запрос РБК Ашурков ответил, что адрес его электронной почты есть в списке рассылки Institute of Statecraft, на чьи мероприятия он ходил. О проекте Integrity Initiative он даже не слышал, утверждает Ашурков.

Как работает российская пропаганда

Хакеры выложили инструкцию по противодействию российской дезинформации. Во вступительной части пропаганду и работу фейковых новостей авторы проводят параллели между фейковыми новостями и российской пропагандой. Они делают это на примере бывшего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

Спайсер объявил, что на инаугурацию президента США Дональда Трампа в 2017 пришло больше всего людей в истории США (критики заявили, что на вступлении в должность президента Обамы в 2009 году людей было больше). Советник Трампа Келлиэнн Конуэй позже назвала это утверждение "альтернативными фактами”. "Это предупреждающий сигнал — пишут авторы руководства. Если даже официальный представитель Трампа может позволить себе ложь, то что мы можем ждать в будущем?"

Позже пособие переходит на российские методы пропаганды. Документы выделяет ключевой принцип работы пропаганды: не обязательно убеждать людей в том, что им была сказана правда. Главное чтобы они не понимали где правда, и скептически относились ко всему.

Российская дезинформация зачастую не требует, чтобы в неё поверили, — утверждают авторы исследования. Её авторам достаточно, чтобы аудитория не верила ничему.

Сравнивая фейковые новости с российской пропагандой, авторы исследования выделяют ключевое отличие — фейковые новости в России некому разоблачать из-за отсутствия у медиа возможности критиковать президента и не поддерживать распространение фейковых новостей. При этом в докладе упоминается, что российскую пропаганду часто помогают распространять фабрики троллей.

Информирование общественности

Затраты Integrity Initiative на 2018/19 финансовый год оцениваются приблизительно в 2 миллиона фунтов. В документах нет упоминаний о выплатах денег экспертов из кластеров, однако для них запланированы образовательные мероприятия и брифинги. На сайте Integrity Initiative указано, что проект сотрудничает с различными ведомствами правительства Великобритании. МИД страны прокомментировал хакерскую атаку.

“Британское правительство приветствует повышение уровня информированности общественности о данном проекте”, — заявил представитель министерства корреспонденту российского государственного агентства РИА “Новости”.

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак в интервью РИА Новости предложил проверить финансовую деятельность тех, кто сотрудничает с проектом, на предмет нарушения российского законодательства.