Испания по-прежнему грозит заблокировать договор о Брекзите

Испания по-прежнему - менее чем за сутки до встречи лидеров ЕС - грозит заблокировать проект соглашения с Великобританией о ее выходе из Евросоюза, если не получит дополнительных уступок по вопросу о Гибралтаре. Об этом заявил в субботу глава испанского правительства Педро Санчес.

Переговоры между представителями Испании, ЕС и Британии продолжаются в субботу, однако неясно, приведут ли они к положительному результату. Испания, которая оспаривает британский суверенитет над Гибралтаром, требует, чтобы в документ было включено положение, что будущее Гибралтара будет определено в результате прямых переговоров между Мадридом и Лондоном.

Лидеры других стран ЕС готовы одобрить проект соглашения на саммите 25 ноября. Неясна, однако, его судьба в самой Британии: у премьер-министра Терезы Мэй пока недостаточно голосов, чтобы провести его через палату общин. Сторонники "Брекзита" утверждают, что договор невыгоден Великобритании, а многие его противники требуют повторного референдума о выходе страны из ЕС, утверждая, что избиратели имеют право высказаться о конкретных условиях "Брекзита". Мэй, однако, исключает повторный референдум. Если соглашения достичь не удастся, по словам Мэй, Британия может выйти из ЕС и без него.

Проект соглашения предусматривает, что Великобритания выйдет из ЕС, однако сохранит с ним тесные связи, причем по ряду вопросов Британии и после выхода из Евросоюза придется следовать его нормам и решениям.