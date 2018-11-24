Минюст Украины лишил УПЦ (МП) права на имущество Почаевской лавры

Министерство юстиции Украины отменило решение о государственной регистрации права Украиснкой православной церкви (Московского патриархата) пользоваться имуществом на территории Почаевской лавры в Тернопольской области.

Об этом заявила в пятницу первый заместитель министра юстиции Алена Сукманова. Право пользования имуществом, в том числе недвижимостью, на территории монастыря было зарегистрировано в сентябре нынешнего года. Его, однако, оспорили, а против регистратора, вынесшего решение в пользу УПЦ (МП), завели уголовное дело.

Почаевская лавра - крупный монастырь, один из центров православия на западе Украины. Его настоятелем сейчас является митрополит УПЦ (МП) Владимир. Представители церкви Московского патриархата в субботу заявили, что решение минюста не означает, что она лишилась права пользования монастырём. В УПЦ (МП) настаивают, что продолжает действовать договор 2003 года, по которому монастырь относится именно к этой религиозной организации.

Между тем, на сайте лавры появилось обращение, в котором говорится, что "в настоящее время действующая украинская власть взяла курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской Лавры и передачу ее новообразуемой церковной организации". Речь, очевидно, идет о единой украинской православной церкви, которая, как ожидается, будет создана в декабре и получит от Константинопольского патриархата автокефалию - в разрез с позицией Москвы. Однако о том, что имущество лавры будет передано этой организации, в решении минюста не говорится.