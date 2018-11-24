Режиссёр "А теперь не смотри" Николас Роуг умер в возрасте 90 лет

Британский кинорежиссёр Николас Роуг умер в возрасте 90 лет, сообщила его семья. За 60 лет, отданных киноискусству, он приобрёл репутацию оригинального и противоречивого художника. Самым известным его фильмом, вызвавшем дискуссии, в частности, из-за откровенных сексуальных сцен, стал психологический триллер "А теперь не смотри". Среди других самых известных фильмов Роуга криминальная драма "Представление" с Миком Джаггером и научно-фантастический фильм "Человек, упавший на Землю" с Дэвидом Боуи.



В публикациях британской прессы, посвящённых памяти Николаса Роуга, он назван одним из наиболее оригинальных мастеров кино, которые когда-либо творили в Великобритании.

Свою карьеру в кино Николас Роуг начинал мальчиком с хлопушкой, затем работал оператором. Он неизменно отстаивал свою точку зрения, за что, например, был уволен режиссёром Дэвидом Лином ещё во время подготовки к съёмкам "Доктора Живаго" (1961).

Позднее Роуг Уехал в Австралию. В 1973 году снял свой самый известный фильм "А теперь не смотри". В последние годы творческой карьеры некоторые его фильмы – например, "Эврика" с Микки Рурком (1983) и "Холодный рай" (1991) испытывали трудности с распространением, а другие работы оценивались как близкие в "заурядным эротическим комедиям".