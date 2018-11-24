В Роскосмосе назвали шуткой "лунное" предложение Рогозина

Шуткой назвал официальный представитель госкорпорации Роскосмос заявление Дмитрия Рогозина о том, что надо бы проверить, действительно ли американцы побывали на Луне. Главный чиновник космической отрасли России выступил с таким предложением время посещения компании «Российские космические системы».

Медийная компания "Говорит Москва" напомнила своей аудитории, что первый американец высадился на Луну в 1969 году. Всего на Луне побывало 12 граждан США. В декабре прошлого года президент Дональд Трамп подписал распоряжение о фактическом возобновлении свёрнутой при Бараке Обаме лунной программы. По словам президента, США не только оставят на Луне свой флаг и след, но и создадут основу для последующего полёта на Марс.

Ранее в субботу на том же сайте появилась публикация под заголовком "Комиссия по борьбе с лженаукой включит «глупое» заявление Рогозина об американцах на Луне в сборник фейковых статей.

Комиссия по борьбе с лженаукой включит глупое заявление Рогозина об американцах на Луне в сборник фейковых статей

Глава комиссии РАН Евгений Александров в комментарии «Говорит Москва» посоветовал главе «Роскосмоса» более детально изучить эту историю. О высказывании Рогозина напишут в сборнике статей, добавил ученый.

Александров отметил, что факт полёта американцев на Луну давно доказан.

«Это, прежде всего, просто незнание фактической стороны дела со стороны Рогозина. Ему бы надо было почитать историю этого дела и послушать наших космонавтов, которые по этому поводу совершенно определённо и многократно высказывались. Существует огромное количество неопровержимых доказательств того, что американцы были семь раз на Луне. Каждая экспедиция оставляла там ретроотражатели. После каждого полёта можно было осветить Луну и видеть, что она отзывается обратно отражённым лучом из новой точки после каждого визита. Кроме того, они оставляли там сейсмографы, которые отмечали падение на Луну любых объектов. Совершенно убийственное доказательство заключается в том, что и мы, и американцы притащили на Землю большое количество лунного грунта».

Они говорят, что были на Луне – мы проверим

Лунный грунт отличается от земного, и его невозможно подделать, считает глава Комиссии по борьбе с лженаукой.



Руководитель «Роскомоса» Дмитрий Рогозин ранее пообещал проверить, действительно ли американские астронавты высаживались на поверхность спутника Земли. «Они говорят, что были, мы проверим», — сказал он.