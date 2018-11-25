Минобороны РФ обвинило сирийскую оппозицию в химической атаке

Минобороны России обвинило вооруженную оппозицию в Сирии в химической атаке на жилые кварталы города Алеппо. Как заявил в воскресенье представитель российского военного ведомства, химическое поражение после обстрела получили 46 человек, в том числе 8 детей. Ранее сирийские государственные СМИ называли цифру в 107 пострадавших. Утверждается, что у них симптомы отравления хлором.

Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга прав человека подтверждает, что при обстреле Алеппо пострадали не менее 32 мирных жителей, у некоторых из них наблюдались проблемы с дыханием. Сирийская вооруженная оппозиция пока не комментирует эти сообщения.

По данным правозащитников, в провинции Идлиб к юго-западу от Алеппо в результате ударов правительственных сил по одному из населённых пунктов были убиты не менее девяти мирных жителей, в том числе дети.

В ходе войны в Сирии, по данным ООН, не раз применялось химическое оружие, однако в подавляющем большинстве случаев, как установили эксперты, его применяли войска президента Башара Асада, а не его противники.

В сентябре Россия и Турция договорились о создании буферной зоны в провинциях Алеппо и Идлиб между территориями, которые удерживает вооруженная оппозиция, и районами, находящимися под контролем Дамаска. Эта договоренность, однако, до сих пор не выполнена в полной мере, и на линии соприкосновения сторон нередко происходят столкновения. Минобороны России в воскресенье заявило, что Москва обсудит с Турцией ситуацию вокруг Алеппо.