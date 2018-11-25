Reuters: Сечин упрекнул Мадуро в задержках погашения кредита

Глава корпорации "Роснефть" Игорь Сечин упрекнул президента Венесуэлы Николаса Мадуро за задержки в поставках нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника. По их данным, Сечин на недавней встрече с венесуэльским лидером в Каракасе высказал недовольство тем, что Венесуэла выполняет обязательства перед Китаем, однако не спешит расплачиваться с Москвой.

Нынешний приезд Сечина к Мадуро является одним из самых ярких признаков напряженности между сторонами, пишет агентство. Оно называет Москву кредитором "последней инстанции" для Венесуэлы, которая страдает от глубокого экономического кризиса.

По данным Reuters, с 2006 года российское правительство и "Роснефть" выдали Венесуэле не менее 17 миллиардов долларов в виде кредитов. Нефтяная госкомпания Венесуэлы PDVSA обязалась погашать их поставками энергоресурса. Сейчас Россия ежедневно недополучает от Венесуэлы по 380 тысяч баррелей. Примерно столько составило сокращение нефтедобычи в Венесуэле за последний год. В то же время Китай, передавший Венесуэле 50 миллиардов кредитных долларов, получает от Каракаса по 460 тысяч баррелей в день. Сейчас Венесуэла добывает примерно 1,2 миллиона баррелей в сутки – на 37 процентов меньше по сравнению с прошлым годом.

В августе венесуэльские нефтяники задержали поставки в Россию 5 миллионов баррелей из-за закрытия одного из доков. По данным собеседника Reuters, это осложнило отношения между сторонами. В "Роснефти" заверили, что не имеют проблем с Каракасом.

В 2014 году общий объем аванса, выданного Венесуэле Россией, составил четыре миллиарда долларов. Эту же сумму Каракас оказался должен Москве к началу 2018 года, следует из отчета "Роснефти". В 2017 году российская сторона сделала в пользу Венесуэлы еще один транш на миллиард долларов.