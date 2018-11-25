Лидеры ЕС собрались в Брюсселе, чтобы одобрить договор о "Брекзите"

В Брюсселе проходит встреча лидеров 28 стран Евросоюза, на которой, как ожидается, будет одобрен проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Последнее препятствие для этого отпало накануне, после того как Испания согласилась поддержать договор, получив гарантии продолжения переговоров с Лондоном о проблеме Гибралтара после "Брекзита".

Лидеры ЕС перед началом саммита назвали сегодняшний день "печальным" и даже "трагическим", однако при этом заявили, что достигнутое соглашение - лучшее из возможных. Сходное мнение выразили, в частности, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Франции Эммануэль Макрон. Юнкер при этом сказал, что рассчитывает на одобрение договора парламентом Великобритании.

Именно голосование в парламенте может стать главным препятствием для вступления соглашения в силу - против него намерены голосовать даже некоторые депутаты от Консервативной партии премьера Терезы Мэй. Сама Мэй перед отъездом в Брюссель обратилась с открытым письмом к нации с просьбой поддержать соглашение.

Договор, состоящий из 585 страниц, устанавливает принципы взаимоотношений между Британией и ЕС после "Брекзита". Критики документа утверждают, что по условиям соглашения Британия окажется в положении "вассального" государства, поскольку ей придётся, не будучи членом ЕС, подчиняться ряду его правил.