В Киеве наклеили "трещину" на Арку дружбы народов

Активисты и правозащитники в субботу наклеили изображение "трещины" на Арку дружбы народов в Киеве, пишет "Украинская правда". Акция проведена в знак поддержки украинских политзаключенных, которые, как утверждают активисты, незаконно удерживаются в России и аннексированном Крыму.

Активистка "Автомайдана" Екатерина Бутко назвала "трещину" актом солидарности с незаконно преследуемыми гражданами Украины, которых, по ее словам, "Россия превращает в оружие своей гибридной войны". Она обратила внимание, что акция прошла в 85-ю годовщину Голодомора. Так украинцы называют период массового голода в стране, который, по их мнению, правительство Иосифа Сталина создало искусственным образом в 1932–1933 годах для борьбы с украинскими противниками советской власти.

В числе инициаторов акции были такие организации, как "Медийная инициатива за права человека", "Свободу заложникам Кремля", "Комитет солидарности – группа поддержки крымских заложников" и другие.

Арка дружбы народов – достопримечательность Киева на берегу Днепра, открытая в 1982 году к 60-летнему юбилею образования СССР. Монумент представляет собой двухфигурную композицию рабочих – украинца и русского, совместно поднявших ленту с орденом Дружбы народов. На постаменте размещена надпись на двух языках – русском и украинском. Она звучит так: "В ознаменование воссоединения Украины с Россией". В апреле 2017 года Арку дружбы народов перекрашивали в цвета радуги.

В начале ноября первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявляла, что Россия заблокировала вопрос обмена 23 россиян на 20 украинцев.