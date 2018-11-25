Макрон назвал "позором" нападения на полицейских в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые в субботу обеспечивали порядок во время массовых акций протеста в Париже и других городах, и назвал "позором" нападения на полицейских со стороны демонстрантов. "Насилию нет места в республике" - заключил он.

В беспорядки переросла акция протеста против повышения налогов на дизельное топливо в Париже. Полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, которые, в свою очередь, бросали в полицейских петарды и камни, строили и поджигали баррикады.

По данным министра внутренних дел Кристофа Кастанера, были задержаны около 130 человек. Министр обвинил в организации беспорядков ультраправых.

Всего в различных городах Франции в субботу было зарегистрировано более тысячи манифестаций, при этом общее число их участников лишь немногим превысило 100 тысяч. Это позволило министру предположить, что волна протестов пошла на убыль - на прошлой неделе протестовали около 250 тысяч.

Участники так называемых "демонстраций желтых жилетов" утверждают, что повышение налога ударит прежде всего по небогатым людям. Звучат также требования отставки президента Макрона. Крайне правые и крайне левые политические силы активно поддерживают протесты.