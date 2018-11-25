В Крыму возбуждено первое уголовное дело о недоносительстве

В аннексированном Россией Крыму за прошедший месяц прошло 30 судебных заседаний по политически мотивированным делам, российские спецслужбы провели десять обысков у активистов и одно следственное мероприятие, прокуратура Крыма трижды предупреждала адвокатов о недопустимости организации массовых публичных акций, ссылаясь на засекреченные оперативные данные. Кроме того, на границе были на несколько часов задержаны крымско-татарские активисты, а украинской журналистке на десять лет запретили въезд в Россию. Такой итог ноября подвели на заседании в воскресенье активисты правозащитной организации "Крымская солидарность".

Кроме крымских татар, преследованиям в этом месяце подверглись члены запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы". Сотрудники ФСБ в рамках расследования дела об "организации экстремистского сообщества" провели восемь обысков в Джанкое, бывший руководитель ликвидированной в прошлом году местной организации Свидетелей "Сиваш" Сергей Филатов был задержан, против него возбудили уголовное дело.

Кроме того, стало известно о возбуждении первого в Крыму уголовного дела о недоносительстве. В мае 2016 года у крымского татарина, имя которого адвокаты, представляющие его интересы, не стали называть, прошли первые обыски, была изъята техника. По версии следствия, он знал о том, что брат его супруги находится в Сирии, однако не сообщил в правоохранительные органы и продолжал с ним общение. По словам адвоката Лили Гемеджи, дело по статье 205.6 Уголовного кодекса ("Несообщение о преступлении") поступит в суд не позднее весны 2019 года.

В Крыму это будет прецедентом после принятия поправок в законодательство в рамках так называемого "пакета Яровой". Статья о недоносительстве предполагает ответственность в виде штрафа до 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года.