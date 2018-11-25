Мэй намерена убеждать парламент одобрить соглашение о Брекзите

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что договор с Евросоюзом об условиях выхода Британии из ЕС, одобренный в воскресенье лидерами стран ЕС, является "единственным возможным" договором.

Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, где прошел саммит ЕС, Мэй призвала британскую общественность и депутатов парламента поддержать соглашение. Она также отвергла возможность повторного референдума о выходе Британии из ЕС, сказав, что избиратели уже сделали выбор.

Мэй выразила надежду, что парламент поддержит соглашение. Лидер оппозиционных лейбористов Джереми Корбин заявил, что его партия выступит против. О готовности голосовать против ранее заявляла и часть консерваторов. Таким образом, на данный момент у кабинета Мэй нет достаточного количества голосов для одобрения договора. Дата выхода Британии из ЕС - 29 марта. Что случится, если соглашение к этому моменту не вступит в силу, неясно.

Ранее в воскресенье лидеры всех стран ЕС одобрили проект документа и политическую декларацию. Руководители Еврокомиссии и Европейского совета назвали сегодняшний день "печальным", однако подчеркнули, что заключенное соглашение является лучшим из возможных.