Британский экипаж отозвали на корабль после отравления в Солсбери

Команде британского эскадренного миноносца HMS Duncan, находившегося в порту Черногории, приказали немедленно вернуться на корабль сразу после появления информации об отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери 4 марта. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на отрывки из английского документального фильма "Военный корабль: жизнь на море". Он выйдет в понедельник на телеканале Cnannel 5. Как утверждается, британские власти опасались химической атаки на экипаж из-за того, что до прибытия в Черногорию он вместе с другими кораблями НАТО совершал маневры возле аннексированного Россией Крыма. Тогда над группировкой НАТО кружили 17 российских истребителей в знак демонстрации силы.

Главной задачей HMS Duncan является как раз защита от вражеских самолетов. Его ракета Sea Viper двигается со скоростью 5 тысяч километров и поражает авиацию на расстоянии до 110 километров. Командир HMS Duncan Элеонор Спок назвал это судно одним из самых высокотехнологичных военных кораблей в мире. По его словам, сверхмощный радар миноносца способен обнаруживать на расстоянии 250 километров объект размером со светлячка, который двигается втрое быстрее скорости звука.

Одна из задач HMS Duncan с некоторых пор заключается в том, чтобы реагировать на инциденты с химическим оружием. Такая задача возникла в рамках выработки ответа на предполагаемые химатаки в сирийской Думе, сообщает издание. В июле прошлого года судно посетило порт Одессы. Ранее на этой неделе британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил о намерении увеличить военную помощь Украине для противодействия российской агрессии.

Ни один другой экипаж не получал аналогичных предупреждений после инцидента в Солсбери, отмечает газета. По ее данным, в отношении команды, размещенной на черногорской земле, командование исходило из местных угроз и общей геополитической ситуации. На момент инцидента Черногория еще не находилась в составе НАТО. В октябре 2016 года власти этой страны заявили о предотвращении переворота, который, по их данным, пытались совершить российские спецслужбы для предотвращения членства Черногории в Североатлантическом союзе. Оно было официально оформлено летом этого года.

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в британском городе Солсбери 4 марта с признаками отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". 6 сентября британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых в преступлении. Ими оказались, как утверждается, предполагаемые агенты военной разведки России. Лондон и ряд западных стран винят российское руководство в организации применения боевого отравляющего вещества на английской территории.