В МИД Чехии считают возможным сокращение штата российских миссий

Министерство иностранных дел Чехии обсуждает с российской стороной вопрос о количестве дипломатов в посольстве России в Праге, сообщил в воскресенье глава МИД Томаш Петршичек. В интервью порталу Novinky он также сказал, что обсуждается и вопрос о возможном уменьшении количества автомобилей, используемых персоналом посольства. "Мы можем лишь предполагать, для каких целей применяются эти автомобили.



По оценкам Петршичека, сделанным на основе ежегодных докладов Службы безопасности и информации, представители России и Китая наращивают активность на территории Чехии.



Глава дипломатического ведомства предположил, что в будущем можно было бы решить и вопрос о снижении численности дипломатов и недипломатического персонала – чтобы их количество соответствовало размерам Чешской республики.



Томаш Петршичек, однако, подчеркнул, что в Праге не хотели бы введения Москвой каких-либо ограничений в работе посольства Чехии в России. Министр явно намекал на принятые в межгосударственной практике ответные меры, которые могла бы применить к Чехии российская сторона.