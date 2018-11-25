Джордж Пападопулос в понедельник отправляется в тюрьму

В США федеральный судья 25 ноября отклонил ходатайство бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса, просившего об отсрочке тюремного заключения. Пападопулос надеялся, что второе дело, по которому он проходит в качестве подследственного, приведёт к отмене вынесенного ему ранее приговора.

В понедельник бывший советник Трампа должен явиться в тюрьму, чтобы начать отбывать 14-дневное заключение, после того как судья Рэндольф Мосс отклонил поданное им в последний момент ходатайство о пребывании на свободе под залогом.

Джордж Пападопулос признал себя виновным в даче ложных показаний федеральным агентам, расследующим связи между штабом Трампа и Россией. Он просил об отсрочке исполнения приговора до завершения разбирательства по делу о законности назначения спецпрокурора Роберта Мюллера.