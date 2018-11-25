Самые масштабные нарушения в сфере финансов выявлены в госкорпорации "Роскосмос", заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. "Большие проблемы у нас с "Роскосмосом". Там есть просто нерациональные траты, нарушения дисциплины всевозможные. Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, и цены космические. Очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах, не использованы месяцами", – рассказал Кудрин в эфире российского государственного телеканала, сообщает "Коммерсант".

Очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают

​Летом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия ракетно-космической отрасли. "Мы можем проверки проводить только по указанию президента, Госдумы и правительства", – сказал тогда журналистам Алексей Кудрин.

В прошлом году 40% нарушений, выявленных Счетной палатой, пришлись именно на "Роскосмос" – 760 миллиардов рублей.