ФСБ подтвердила стрельбу по украинским кораблям и их задержание

В ФСБ подтвердили, что все три корабля ВМС Украины, которые, по утверждению российской стороны, нарушили в воскресенье границу России, задержаны в Чёрном море, для их принудительной остановки применялось оружие. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ, информирует ТАСС.

"Нарушившие сегодня утром государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19:00 мск 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ, - сообщили в ФСБ. - На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование".

По информации ФСБ, "с целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие". В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. "Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь", - сообщили в ФСБ. В спецслужбе подчеркнули, что угрозы их жизни нет.

Украинская сторона ранее сообщала о шестерых раненых. Украина обвиняет Россию в захвате кораблей, утверждая, что они не нарушали международных правил судоходства. Корабли направлялись из Одессы в Мариуполь.

У посольства России в Киеве проходит акция протеста.