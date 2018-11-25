Диктор советского Центрального телевидения, ведущий программы Время в СССР Юрий Ковеленов умер на 80 году жизни. Об этом в своих социальных сетях сообщил в воскресенье эстрадный артист Ефим Шифрин.

Ковеленов родился в Ханты-Мансийске в семье военного, работал на Ярославском телевидении. На Центральное телевидение пришёл в 1965 году.

Вёл на нём различные программы, в том числе программу “Время”. В 1991 году, во время августовского путча, Ковеленов зачитал в эфире обращение от имени ГКЧП.

В 1993 году, во время штурма телецентра Останкино, Ковеленов работал в составе дежурной бригады. В 1995 году, после создания Общественного российского телевидения, он покинул канал.

Прощание с журналистом состоится 28 ноября в Центральной больнице управления делами президента России, пишет Life.