Украина привела вооруженные силы в полную боеготовность

Вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности. Об сообщает пресс-служба министерства обороны страны. Такой же приказ в связи с резким обострением ситуации в Керченском проливе отдан личному составу Службы безопасности Украины.

Накануне украинские военные сообщили, что три корабля ВМС Украины были захвачены в районе Керченского пролива с применением оружия. Шесть украинских моряков ранены.ФСБ России утверждает, что украинские корабли нарушили российскую границу и были задержаны в Чёрном море, для их остановки применялось оружие. Украина назвала действия России актом агрессии.

Верховная Рада Украины в понедельник рассмотрит вопрос о введении в стране военного положения. Накануне такое решение принял Совет национальной безопасности (СНБО) Украины.

26 ноября состоится и экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщила в твиттере постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Заседание созывается по инициативе украинской и российской сторон.

Москва настаивала на созыве в связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ним событиями. " Наглое поведение агрессора можно остановить только скоординированными усилиями", - написал в твиттере постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

Ранее НАТО и Европейский союз призвали Россию и Украину к сдержанности.

В ночь на понедельник в Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Машина была припаркована в переулке недалеко от зданиея дипмиссии. Ранее российское посольство в Киеве закидали дымовыми шашками.