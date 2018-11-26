Дональд Трамп призывает Мексику остановить поток мигрантов в США

Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал Мексику и страны Центральной Америки остановить поток мигрантов, направляющихся в США.

"Было бы очень умно, если бы Мексика останавливала караваны задолго до того, как они добираются до нашей южной границы или, если бы страны происхождения [караванов] не позволяли бы им формироваться. Для них это способ избавиться от определенных людей и подкинуть их США. Больше так не будет", – написал Трамп в твиттере.

В воскресенье около 500 человек из каравана мигрантов, прибывшего в мексиканский город Тихуану, попытались штурмовать заградительные сооружения на границе с США. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен. Беспорядкам предшествовала мирная демонстрация беженцев.

Мексиканская полиция не смогла сдержать напор толпы. Сотрудники пограничной службы США применили слезоточивый газ. Активисты движения в поддержку мигрантов утверждают, что в результате погиб ребёнок. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Власти Мексики уже заявили, что депортируют порядка 500 человек, которые "незаконно" и "с применением силы" пытались пересечь границу американскую границу.

В мексиканском городе Тихуане на границе с США находятся около пяти тысяч мигрантов. Власти города уже заявили о "гуманитарном кризисе" в связи с наплывом беженцев. Большинство мигрантов составляют граждане Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

Президент Дональд Трамп заявил, что США будут пропускать на свою территорию только тех, чьи прошения об убежище в индивидуальном порядке будут одобрены судом. "В противном случае будет применяться очень строгая политика "поймал – задержи". Никаких "отпусти" в США", – написал Трамп в твиттере.