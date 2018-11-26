Мэр Хабаровска оправдал поездку в Мадрид за госсчёт "лечением детей"

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, избранный два месяца назад, ездил в Испанию за счет дефицитного городского бюджета. Об этом сообщает сайт "Сибирь. Реалии" . Перелет бизнес-классом, как выяснили активисты, обошелся казне Хабаровска в 226 тыс рублей. Кроме того, мэр проживал в Мадриде в четырехзвездочном отеле плюс ему оформили командировочные.

Сам глава Хабаровска объяснил четырехдневное пребывание в Мадриде необходимостью международного сотрудничества для организации "лечение детей в зарубежных клиниках".

Тем не менее, активисты не нашли фотографий Сергея Кравчука на ежегодном заседании Всемирного совета "Объединенные города и местная власть", заявленном рабочей целью поездки, или каких-либо других подтверждений его участия в заседании.

В комментариях в соцсетях жители Хабаровска называют поездку мэра в Мадрид "идиотизм полнейший", недоумевают, почему нельзя было решить эти вопросы в России, и напоминают о постоянном сборе средств тяжело больным российским детям на лечение за границей.