В Афганистане не менее 22 полицейских погибли в бою с талибами

По меньшей мере 22 стража порядка были убиты на западе Афганистана в результате боестолкновения с радикальной группировкой "Талибан", сообщает Reuters. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье на границе с Ираном. Экстремисты заманили полицейский конвой в засаду. Талибы уничтожили четыре автомобиля и захватили большое количество оружия.

Афганские власти с некоторых пор перестали публиковать официальные данные о числе смертей среди сотрудников безопасности. Министр обороны США Джеймс Мэттис недавно заявил о том, что афганские войска теряют около 500 человек в месяц. Динамика потерь среди военнослужащих Афганистана растет, несмотря на попытки Соединенных Штатов начать мирные переговоры с талибами, уточняет агентство.

Неделей ранее спецпредставитель США в Афганистане сообщил, что пока не смог договориться с радикальным движением "Талибан" о сроках и условиях завершения войны в стране. Целью переговоров называлось достижение договорённости о прекращении боевых действий в стране до 20 апреля 2019 года, когда в Афганистане планируется провести президентские выборы.

По мнению американского генерала Джозефа Данфорда, талибы в Афганистане на данный момент "не проигрывают" войну. Если в 2015 году под контролем афганского правительства находилось 72 процента территории страны, то теперь этот показатель составляет лишь 58 процентов, говорится в докладе американского правительства, опубликованном в октябре 2018 года.

Военная операция стран НАТО против движения "Талибан" и его союзников в Афганистане проводится с 2001 года. 9 ноября в Москве представители запрещённого в России "Талибана" впервые на официальном уровне встретились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ранее высокопоставленные американские военные неоднократно обвиняли Москву в оказании военной помощи талибам.