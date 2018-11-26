Reuters: Кремль повысит штрафы для технологических компаний

Кремль разработал законопроект о повышении штрафов для поставщиков коммуникационных услуг, не соблюдающих российский закон "Об информации". Штрафы для таких корпораций, как Google и Facebook, могут вырасти до одного процента их годового дохода в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, администрация российского президента уже разослала проект документа игрокам рынка.

Агентство пишет, что законопроект коснется любых компаний, которые собирают персональные данные россиян и, согласно закону, обязаны хранить их на серверах в России. В Кремле полагают, что штрафы могут стать альтернативой блокировкам.

Один из собеседников Reuters уточнил, что к разработке проекта привлечён Роскомнадзор. Однако там заявили, что ведомство не занимается разработкой законопроектов. Администрация президента России, Facebook и Telegram не ответили на запрос Reuters о комментариях. Представители Google от комментариев отказались.