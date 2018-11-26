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В Китае учёный сообщил о рождении первых детей с изменённой ДНК

Иллюстративное фото

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В Китае ученый из университета Шеньчжэня Хэ Цзянькуй утверждает, что он помог родиться первым в мире детям с изменённой ДНК.

По словам ученого, он изменил эмбрионы семи пар во время репродуктивного лечения. Пока результаты принесла лишь одна беременность. Гены девочек-близнецов, которые недавно появились на свет, были отредактированы при помощи технологии, которая позволяет найти в ДНК нужный ген и удалить или подправить его. У близнецов был отредактирован ген, изменение которого должно снизить риск инфицирования ВИЧ. Как рассказал ученый, он поставил перед собой задачу дать парам, пораженным ВИЧ, шанс иметь здорового ребенка. В эксперименте все отцы имели ВИЧ. Девочки, получившие имена Нана и Лулу, совершенно здоровы, объявил Хэ Цзянькуй в видеообращении.

Заявление китайского ученого о рождении первых в мире людей с модифицированными генами пока не получило подтверждения из независимых источников.

В Китае, в отличие от многих других стран, исследования по редактированию генов человека не запрещены.

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