Лавров обвинил Украину в "провокации" в Керченском проливе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "провокацией" Украины инцидент в Керченском проливе, в результате которого Россией в воскресенье были захвачены три украинских военных корабля.

Лавров в понедельник заявил, что Украина "нарушила ключевые положения международного права", причем "довольно опасными методами". В организации "провокации" глава МИД России обвинил руководство Украины, предположив, что оно руководствовалось внутриполитическими мотивами.

Сходного мнения придерживается и пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, вопрос об "опасной провокации" по инициативе России рассмотрит сегодня Совет Безопасности ООН. Ранее сообщалось, что с просьбой о срочном заседании Совбеза обращалась Украина. По словам Пескова, МИД России вскоре выступит с развернутым заявлением.

ФСБ России ранее заявила, что украинские корабли были захвачены, поскольку вторглись в российские территориальные воды.

Украина обвиняет Россию в агрессии. В Киеве утверждают, что украинские корабли не нарушали российских границ и намеревались пройти через Керченский пролив в соответствии с действующим международным договором. Верховная Рада сегодня обсудит вопрос о введении в стране военного положения в связи с действиями России.