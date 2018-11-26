Республиканцы раскритиковали Трампа за позицию по Хашогги

Несколько сенаторов-республиканцев не согласились с позицией президента США Дональда Трампа по убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает "Голос Америки".

На днях Трамп заявил, что Вашингтон останется партнёром Эр-Рияда, и усомнился в оценках ЦРУ, согласно которым убить журналиста приказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Президент тогда уточнил, что ведомство не пришло к окончательному выводу.

Сенатор-республиканец Майк Ли в разговоре с телеканалом NBC отметил, что не согласен с выводами Трампа роли наследного принца в убийстве Хашогги. Сенатор при этом сослался на документы, которые он видел. Ли также назвал убийство журналиста причиной, по которой он выступает против помощи Саудовской Аравии в её военной операции в Йемене.

Другой республиканец, Джонни Эрнст в интервью CNN назвала Эр-Рияд стратегическим партнёром Вашингтона. При этом она сообщила о необходимости дальнейших действий, если причастность принца к преступлению будет доказана.

Позицию Трампа раскритиковали и другие его соратники.

Член Конгресса демократ Адам Шифт, претендент на пост главы комитета Палаты представителей по разведке, пообещал провести расследование по делу Хашогги. По словам конгрессмена, необходимо выяснить вероятную взаимосвязь личных финансовых интересов Трампа с его политикой по Саудовской Аравии.

США ранее ввели санкции в отношении 17 подданных королевства, которые, предположительно, входили в состав так называемой оперативной группы по устранению Хашогги.

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в начале октября в саудовском консульстве в Стамбуле. В последние годы журналист выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда. Турецкие и американские спецслужбы считают, что к убийству может быть причастно высшее руководство Саудовской Аравии и лично наследный принц Мохаммед бин Салман.

Тело журналиста до сих пор не найдено. Власти Саудовской Аравии объявили об аресте 21 подозреваемого в убийстве Хашогги, однако отвергли собственную причастность к организации нападения. Дела 11 обвиняемых переданы в суд. Прокурор королевства запросил смертной казни для пятерых из них.