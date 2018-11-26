В городах Украины проходят акции протеста против действий России

В ряде городов Украины проходят акции протеста в связи с захватом Россией трех украинских военных кораблей в Чёрном море.

У посольства России в Киеве люди собрались ещё вечером в воскресенье - после того, как стало известно о захвате кораблей. Они принесли под здание посольства покрышки, бросали во двор дымовые шашки и петарды. Некоторые скандировали: "Смерть России!" Неизвестно, были ли в это время в здании дипломаты. Никто не пострадал.

В понедельник акции протеста прошли у российских консульств во Львове, Харькове и Одессе. Собравшиеся требовали от России немедленно освободить украинских моряков.

Участники акции в Одессе впоследствии переместились к зданию штаба военно-морских сил Украины.

В Киеве на Площади независимости собрались сторонники организации "Национальный корпус". Они требуют разрыва отношений с Россией.

Впоследствии националисты переместились к зданиям администрации президента Украины и Верховной Рады. Она сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос о введении в стране военного положения в ответ на действия России, которые украинские власти называют "агрессией".