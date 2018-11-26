Главу Mitsubishi уволили с поста председателя совета директоров

Производитель автомобилей Mitsubishi принял решение уволить Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. Решение принято на собрании руководства компании. Об этом сообщает японский телеканал NHK. Совет директоров Mitsubishi временно возглавит генеральный директор компании Осаму Масуко.

22 ноября Гона также уволили с поста главы совета директоров компании Nissan.

Главу концерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона задержали и допросили 19 ноября в Йокогаме. Его подозревают в сокрытии 44 миллионов доходов для ухода от налогов и использовании активов компании в личных целях – в частности, в заказе номеров и авиабилетов за счёт компании.

До своего ареста Гон занимался подготовкой полного слияния Nissan и Renault. Теперь сделка может не состояться.

Гон – идеолог покупки российского концерна "Автоваза" альянсом Renault-Nissan. В 2007 году производитель купил блокирующий пакет акций компании, а в 2017 году довёл его до 75 процентов.