Список кораблей. Силы Украины и России на Чёрном море

Какими силами обладают Украина и Россия в Чёрном и Азовском морях, где обострилась обстановка после захвата трёх украинских военных кораблей?

Начнём с того, какие корабли были захвачены. Это артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу". Артиллерийские катера называют еще "речными бронекатерами", что само по себе свидетельствует об их небольшом размере и невысокой огневой мощи. Водоизмещение этих судов - 30-38 тонн, экипаж - несколько человек. Корабли проекта "Гюрза" построены на Украине в последние годы, уже после аннексии Крыма. Буксир "Яны Капу" более старой постройки, раньше он назывался "Красноперекопск" (Украина официально переименовала этот крымский город, соответственно был переименован и корабль). Очевидно, что буксир также не является ударным кораблём.

Российские силы, участвовавшие в операции против украинских кораблей, были более многочисленны. Речь шла главным образом о пограничных судах ФСБ, которые формально не входят в состав Черноморского флота. Так, водоизмещение пограничного сторожевого корабля "Дон", который протаранил украинский буксир - 1210 тонн, его экипаж - 47 человек, длина судна в несколько раз больше, чем у "Яны Калу" и украинских катеров. В операции, однако, по данным укринских военных, участвовал и по меньшей мере один корабль Черноморского флота ВМФ РФ. Это малый противолодочный корабль "Суздалец", оснащенный ракетным, зенитным, противолодочным и минным вооружением. Кроме того, Россия поднимала в воздух вертолёты и боевые самолёты.

Какие силы остались у Украины в акватории Чёрного и Азовского морей? Помимо его флагмана - фрегата "Гетман Сагайдачный" (он уже более года находится на ремонте) - это средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" и тральщик "Геническ". Все остальные корабли относятся или к классу катеров, или к вспомогательным судам. Речь идет и о трёх артиллерийских катерах проекта "Гюрза", находящихся на базе в Бердянске в Азовском море (именно туда шли захваченные Россией корабли). Всего у Украины таких кораблей шесть, двух она вчера, по крайней мере на время, лишилась.

Значительная часть украинских боевых кораблей по-прежнему удерживается Россией в аннексированном Крыму - они были захвачены в марте 2014 года.

Мощь российского Черноморского флота (даже без учёта пограничных кораблей, которые, как мы видели выше, мощнее большинства кораблей ВМФ Украины) несопоставима. В состав флота входит ракетный крейсер "Москва" (он, впрочем, тоже сейчас на ремонте), 6 сторожевых кораблей и еще несколько десятков кораблей и вспомогательных судов. Некоторые из них регулярно выходят в Средиземное море, поддерживая операцию в Сирии.

Кроме того, в 2018 году, по данным украинской военной разведки, Россия перебросила в Азовское море до 40 боевых судов, в том числе 6 артиллерийских катеров, два ракетных корвета и шесть или семь десантных судов. В публикации интернет-издания "Свободная пресса" под характерным названием "Азовское море: Пейзаж перед битвой" за несколько дней до столкновения в Чёрном море приводится такой впечатляющий список кораблей:

"Из Севастополя поближе к Крымскому мосту, в Керчь, временно прикомандирован ПСКР проекта 22460 «Аметист» (вооружение — одна шестиствольная 30-мм артустановка АК-630М, два 12,7-мм пулемета).

Позднее из Черного моря в Азовское переведены ПСКРы Береговой охраны ФСБ РФ «Керчь», «Безупречный», «Балаклава», а также новое аварийно-спасательное судно «Капитан Гурьев» <...>

В октябре 2018 года с Кольского полуострова по внутренним рекам в Азовское море пришли ПСКРы проекта 10410 «Сыктывкар» и «Кизляр» (вооружение каждого - одна 76-мм артустановка АК-176М, одна 30-мм артустановка АК-630М и две пусковые установки ПЗРК «Игла»). Как ожидается, базироваться они тоже будут в Керчи.

В начале ноября из Ярославля в Азов по рекам доставлены два только что построенных пограничных катера проекта 1496М1 «Ламантин»".

Напомним, что речь тут идёт только о недавно переброшенных в район Азовского моря кораблях, а не обо всех российских силах в этом районе.