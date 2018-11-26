Порошенко подписал указ о введении военного положения

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения сроком на 2 месяца - до 25 января - в связи с ситуацией в Керченском проливе, где российские военные задержали три украинских судна с экипажами. Документ опубликован на официальном портале президента Украины.

Своим указом Порошенко постановил констатировать, что действия России являются военной агрессией. Министерству иностранных дел Украины поручено безотлагательно инициировать созыв заседаний Совета Безопасности ООН и Постоянного Совета ОБСЕ. Кроме того, предписано начать консультации со странами Запада.

Генштабу Украины глава государства поручил уточнить план мобилизации и, в частности, объем призыва резервистов, а также организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва. Военные также получили приказ организовать воздушную оборону. Службе безопасности Украины поручено усилить контрразведывательный, антитеррористический и противодиверсионный режим.

Последний, двенадцатый, пункт президентского указа обозначен пометкой "Тайно".

Указ Порошенко о мобилизации далее должна утвердить Верховная Рада Украины. Её заседание пройдет в понедельник.

Закон Украины о военном положении предусматривает, что во время его действия ограничивается ряд прав и свобод - в частности, свобода собраний. Кроме того, во время военного положения не могут проводиться выборы. При этом выборы президента Украины запланированы на конец марта будущего года.

Ранее Москва и Киев обменялись обвинениями в провокациях. Порошенко потребовал от России немедленно освободить моряков вместе с кораблями – военными катерами "Бердянск", "Никополь" и буксиром "Яны Капу". Позднее президент Украины Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве заседания комиссии Украина-НАТО. Сегодня же пройдет экстренное заседание Совета безопасности ООН.

О захвате трёх кораблей ВМС Украины в районе Керченского пролива с применением оружия стало известно накануне. По данным украинской стороны, ранения получили шесть моряков. Как утверждает представитель президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин, несколько раненых украинских военнослужащих были доставлены в Москву. Источника своих сведений он не назвал.