Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой от мигрантов

Президент США пригрозил закрыть границу с Мексикой, если это будет необходимо для защиты от мигрантов. Об этом Дональд Трамп написал в твиттере. Президент призвал власти Мексики отправить мигрантов назад, в их страны.

Помимо прочего Трамп в очередной раз сообщил, что среди беженцев, по его информации, находятся хладнокровные преступники. Президент обратился к Конгрессу США с требованием профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Накануне Трамп призвал Мексику и страны Центральной Америки остановить поток мигрантов, направляющихся в США.

В воскресенье около 500 человек из каравана мигрантов, прибывшего в мексиканский город Тихуану, попытались штурмовать заградительные сооружения на границе с Соединёнными Штатами. Мексиканская полиция не смогла сдержать напор толпы. Сотрудники пограничной службы США применили слезоточивый газ. Власти Мексики заявили, что депортируют порядка 500 человек, которые пытались незаконно пересечь американскую границу.

В мексиканском городе Тихуана на границе с США находятся около пяти тысяч мигрантов. Власти города уже заявили о "гуманитарном кризисе" в связи с наплывом беженцев. Большинство мигрантов составляют граждане Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.