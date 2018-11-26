Роскомнадзор возбудил дело против компании Google

Роскомнадзор возбудил административное дело против компании Google за неисполнение российского закона "Об информации".

В сообщении ведомства говорится, что "по российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов". В Роскомнадзоре утверждают, что в назначенный срок компания Google этого не сделала, что "образует состав административного правонарушения".

По статье "Неисполнение оператором обязанности по подключению к государственной системе запрещенных в России информационных ресурсов", Google, как юридическому лицу, грозит штраф до семисот тысяч рублей.

Рассмотрение дела в суде состоится в декабре 2018 года.

В российском офисе Google сообщение Роскомнадзора пока комментируют.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин провел переговоры с директором департамента Google по взаимодействию с органами госвласти Дороном Авни. По итогам встречи Субботин заявил, что Google выразил желание соблюдать российское законодательство, а для подключения к реестру Роскомнадзора компании нужно решить лишь несколько технических нюансов.

В понедельник же агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что администрация президента России и Роскомнадзор готовят поправки в административный кодекс, которые позволят накладывать на компании, нарушившие российский закон "Об информации", штраф в размере 1% от выручки за год в России. В случае, если компания ничего не заработала, штраф составит не менее 1,5 миллионов рублей.