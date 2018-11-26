Петербургская "Весна" символически поддержала жителей Ингушетии

Активисты молодежного демократического движения “Весна” провели акцию в поддержку жителей Ингушетии, которые выступают против недавнего решения властей республики о переносе границы с Чечней. Конституционный суд Ингушетии признал это решение интиконституционным.

По словам активиста “Весны” Артура Мурадова, территориальный спор Ингушетии и Чечни нельзя рассматривать в отрыве от истории России. Артур Мурадов напоминает о том, что четкие границы между республиками сегодня отсутствуют потому, что эти народы в 1944 году были депортированы, а их земли переданы другим народам.

Активисты “Весны” напоминают также, что в Ингушетии уже состоялся совет тейпов, высказавшийся против передачи спорной земли Чеченской республике, что весь народ Ингушетии недвусмысленно высказал по этому поводу свое мнение, игнорировать которое никто не имеет права. Участники акции считают, что вопрос о границах для народа Ингушетии – чрезвычайно болезненный, и что провоцировать подобные конфликты в такой многонациональной стране, как Россия, очень опасно. Своей акцией молодые люди обращаются также к федеральным властям, которые, по их мнению, обязаны это учитывать.

В знак протеста против передачи ингушской земли Чечне активисты “Весны” символически “передали” мост Кадырова Ингушетии, повесив на мосту соответствующий баннер. В акции приняли участие 5 активистов. Накануне заседания Конституционного Суда по этому вопросу в Петербурге проходят и другие акции, в которых участвуют активисты "Солидарности" и "Бессрочного протеста".