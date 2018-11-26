Украинский "Ощадбанк" отсудил у России 1,3 миллиарда рублей компенсации за потери банка в связи с аннексией Крыма. Такой вердикт вынес в понедельник Парижский арбитражный суд, сообщается на сайте "Ощадбанка".

Согласно решению, Россия должна выплатить крупнейшему украинскому госбанку более одного миллиарда долларов за ущерб, связанный с потерей активов в оккупированном Крыму.

Окончательное присуждение компенсации – завершение четырёхлетнего судебного спора, инициированного украинской стороной. Далее банк начнёт добиваться взыскания средств с России во всех соответствующих юрисдикциях, заявил заместитель председателя "Ощадбанка" Андрей Пышный. По его словам, арбитражный суд в Париже принял все аргументы украинского банка и полностью согласился с его позицией.

Решение по "Ощадбанку" российская сторона пока не прокомментировала.

В мае арбитражный суд Гааги обязал Россию выплатить компенсацию девятнадцати украинским компаниям за их потери из-за аннексии Крыма. Но тогда суд согласился присудить лишь 150 миллионов долларов из восьми миллиардов, которые требовала украинская сторона.

"Ощадбанк" в 2014 году отчитался о чистой потере 8,5 миллиардов гривен (в то время – около 700 миллионов долларов), в то время как в 2013-м финучреждение получило чистую прибыль почти 700 миллионов гривен. Банк заявлял, что основная причина убытка – потери из-за аннексии Крыма. Ощадбанк – крупнейший государственный банк на Украине, его в начале 1990-х годов создали на базе активов Сбербанка СССР.