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Совет Безопасности ООН отклонил повестку дня, предложенную Россией

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

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Государства – члены Совета Безопасности ООН не поддержали повестку дня срочного заседания, которую предложила Россия. Москва требовала рассмотреть инцидент в Чёрном море близ Керченского пролива как провокацию со стороны Украины.

Выступившая на заседании Совета постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила от имени группы государств – Нидерландов, США, Польши и Швеции – о несогласии с повесткой дня, предложенной Россией.

США призвали все государства голосовать против российских предложений. Семь членов Совета Безопасности ООН выступили против российской повестки, четыре – за, еще четыре воздержались.

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