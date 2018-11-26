Совет Безопасности ООН отклонил повестку дня, предложенную Россией

Государства – члены Совета Безопасности ООН не поддержали повестку дня срочного заседания, которую предложила Россия. Москва требовала рассмотреть инцидент в Чёрном море близ Керченского пролива как провокацию со стороны Украины.

Выступившая на заседании Совета постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила от имени группы государств – Нидерландов, США, Польши и Швеции – о несогласии с повесткой дня, предложенной Россией.

США призвали все государства голосовать против российских предложений. Семь членов Совета Безопасности ООН выступили против российской повестки, четыре – за, еще четыре воздержались.