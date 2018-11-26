Британский парламент проведёт голосование по Брекзиту 11 декабря

Британский парламент в понедельник, 26 ноября, назвал дату голосования по Брекзиту – выходу Великобритании из состава Евросоюза. Палата общин 11 декабря проведет голосование, которому будут предшествовать пятидневные дебаты. В течение предстоящих недель парламенту предстоит "детально изучить соглашение", а также "выслушать избирателей и принять решение в наших национальных интересах", заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

25 ноября главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе поддержали договор (его объём около 600 страниц) о выходе Великобритании из Евросоюза. Текст документа был согласован 13 ноября. На встрече была подписана политическая декларация, регулирующая отношения между ЕС и Лондоном после "Брекзита".

Великобритания планирует выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.