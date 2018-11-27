Киев заявил о давлении российских спецслужб на задержанных моряков

Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявляет, что на задержанных ФСБ России украинских моряков оказывают физическое и психологическое давление и заставляют давать ложные показания. Об этом Воронченко сказал в эфире украинского телеканала ICTV .

Он также опроверг заявления российской спецслужбы о том, что на борту задержанных украинских кораблей находились сотрудники Службы безопасности Украины.

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Речь идет о трех видеозаписях допросов моряков с кораблей, которые российские власти задержали в воскресенье в Керченском проливе. Одного из задержанных называют старшим лейтенантом Андреем Драчом, оперуполномоченным 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ. Второй — комендор-сигнальщик, матрос Сергей Цыбизов. Третий — капитан третьего ранга Владимир Лесовой.

Все они рассказали, что слышали предупреждения о нарушении государственной границы при заходе в территориальные воды России. Лесовой якобы признался, что осознавал провокационный характер действий кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

В фейсбуке ВМС Вооруженных сил Украины говорится, что командование с пониманием относится к так называемым свидетельствам экипажа задержанных кораблей. "Методы работы спецслужб России ни для кого не являются секретом", — отмечается в заявлении.

25 ноября три корабля ВМС Украины были захвачены в районе Керченского пролива с применением оружия. ФСБ России утверждает, что украинские корабли нарушили российскую границу и были задержаны в Чёрном море. Украина назвала действия России актом агрессии. Россия считает конфликт спланированной провокацией Украины.