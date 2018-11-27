Победа демократии? Соцсети о введении Украиной военного положения

На второй день после захвата украинских кораблей российскими пограничниками детали самого инцидента обсуждают уже мало.

У украинской (но не только) публики на первом месте – вопрос военного положения, предложенного президентом Порошенко, но принятого Верховной радой в усечённом варианте.

Катерина Кобко:

- Почему первым делом поднялся вопрос о введении именно военного положения, которое не сколько усиливает "оборонительную силу" (кроме пункта мобилизации), а ограничивает конституционные права цивильных? Почему не разорвать для начала дипломатические отношения, почему не разорвать сотрудничество об использовании Керченской протоки и Азовского моря и т.д.?

- Каким образом поможет военное положение, усиление обороны и мобилизация, если у нас до сих действуют Минские договоренности?

- Почему так быстро был написал закон?

- Почему не надзвичайний стан?

- Кто-то еще помнит историю с воскресшим Бабченко?

Просто вопросы, конечно.

Лев Шлосберг:

У тарана в Керченском проливе два победителя - Путин и Порошенко. За бортом - народы России и Украины. Мобилизация на страхе военной угрозы - классика всех кризисов. Два внутренних фронта - одно зеркало.

Сергей Фурса:

Военное положение решает только одну проблему – выборы.

Россия агрессор. Это безусловно.

Согласно международному праву украинские корабли имели право проходить керченским пролив. Это бесспорно.

Но причем тут военное положение?

Которое по странному стечению обстоятельств не вводили в 2014 году, когда аннексировали Крым. Которое не вводили в 2015 году, во время тяжелых боев под Дебальцево.

Не вводили в пиковые моменты противостояния на Донбассе. Не вводили, когда гибли тысячи украинцев. Не вводили, потому что справедливо замечали, что от него нет никакого толку. Оно не решало никаких проблем.

А какие проблемы военное положение решает сегодня? Только проблему выборов. Самую главную проблему для любого политика.

Военное положение, в том виде как было заявлено на РНБО, не повлияет на экономику, не остановит кредиты МВФ, не приведет к мобилизации. Единственное, что изменится – это выборы.

И если главный результат введения военного положения – это выборы, то может тогда и главная цель – она же?

И в искренность власти, вводящей военное положение, можно будет поверить только в том случае, если военное положение будет введено таким образом, чтобы оно не мешало организовывать выборы. Не разрушало демократические институты. Если введут его на ограниченной территории и на ограниченный срок. В противном случае станет очевидным, что цель военного положение – сохранение власти перед угрозой выборов.

Андрей Зубов:

И околокремлевские спикеры, и г-н Лавров говорят, что этот конфликт выгоден Президенту Порошенко, так как он желает отложить выборы. Введение военного положения из-за конфликта позволит ему якобы осуществить этот план. Уверен, что это не так. Но я также уверен и в том, что молодая украинская демократия стократно усилит страну в ее защите от России, а отмена демократии - стократно ослабит. И хотя у всех правителей послесоветского пространства присутствует наследованное от СССР недоверие к собственному народу, в Украине с этим наследием советчины надо бороться еще более яростно, чем с памятниками Ленину. Демократия, выборы даже в условиях войны - есть сильнейшее оружие победы. Может быть сейчас большинство украинцев и не с Порошенко, но оно, безусловно, с Украиной, с её державным достоинством. И если нынешний Президент Украины будет помнить это, его шансы в политике возрастут и доверие к нему упрочится как в Украине, так и во всем свободном мире.

Иван Яковина:

В Украине, думаю, авторитаризм невозможен.

Представляете себе, депутаты Рады сейчас не могут сторговаться насчет текста об объявлении военного положения!

Адский срач, крики, демагогия... Любой потенциальный диктатор с воплем отчаяния прыгнул бы с балкона.

Тарас Березовец:

Срыв голосования за введение военного положения фракциями Батькивщины и Радикальной партии выглядит неслучайным. США и Великобритания сделали всё, чтобы заседание Совбеза ООН прошло в экстренном порядке и по требованию Украины. В начале заседания СБ ООН представитель России даже пожаловался, что американцы и британцы намеренно подыграли Украине, чтобы инициатором заседания стала украинская, а не российская сторона. В это время Рада лишает западных союзников такого серьезного аргумента как введение ВП. И это выглядит не просто неслучайным. Это выглядит как намеренный срыв договоренностей с западными союзниками. Почему американцы и британцы должны защищать Украину больше, чем её собственные парламентарии?

P.S. Если кто забыл, у Олега Ляшко Госдеп не так давно аннулировал американскую визу. Но, видимо, предупреждение не дошло до адресата. Так недалёко и до попадания в список невъездных.

Сергей Лещенко:

Я считаю, что победил парламент. Я сам ненавижу Верховную Раду с этими постоянными дерибанами и мордобоями, но реально депутаты стали на пути сценария Банковой, который предполагал несколько очень серьезных вещей.

1) Отмену президентских выборов 31 марта 2019 года и перенос их на более позднюю, выгодную Порошенко дату;

2) Два месяца военного положения с перспективой его продления на неопределенное время по итогам зачисток в течение двух месяцев;

3) Военное положение на всей территории со всеми вытекающими (ограничение свободы слова, свободы собраний, конфискация имущества для нужд армии).

В итоге парламент сбил этот абсолютно авторитарный сценарий.

1) Выборы назначены на 31 марта 2019 года

2) Военное положение сокращено до одного месяца

3) Военное положение объявлено на территории 10 областей, которые граничат с Россией и Приднестровьем, что делает саму затею военного положения странной и сложно реализуемой.

Я с трудом представляю, как военное положение может быть объявлено на территории одной области и закончится на уровне скульптурной стеллы, которыми области разделены на трассах.

Решение, проголосованное парламентом - это провал идеи Порошенко. Но сделано это так, чтобы сохранить ему лицо. Чтобы он ушел из Рады, не опозорившись. И, как я знаю, стратеги Порошенко уже думают, как они будут объявлять о завершении "военного положения". Как вариант - сделать это после возвращения Украине суден и захваченных там военнопленных.

В понедельник опять победила хлипкая, но украинская демократия.

Мустафа Найем:

Я взвесил все «за» и «против» и проголосовал «за».

Нам удалось вдвое сократить срок действия указа, ограничить территорию его действия и получить прямые обязательств, что военное положение не станет причиной отмены президентских выборов, которые пройдут в назначенный срок - 31 марта 2019 года. Военное положение вводится сроком на 30 дней на территорию 10 областей граничащих с Российской Федерацией, Приднестровьем, оккупированными территориями, а также азовско-керченской акватории.

Можно бесконечно долго выяснять, что не позволяло принять такое решение в 2014-м, в 2015-м и кому это будет выгодно в 2019-м. Сути это не поменяет. В стране уже пять лет идет война. И как и в любой другой войне, всегда будут те, кому она выгодна и те, кто ею пользуется.

Но оставить без ответа открытую военную агрессию против страны нельзя. Не ради Порошенко, его рейтингов или технологов. Страну представляет не только он. А мы все. И я тоже. Как депутат и как гражданин. Единственное, что меня останавливало - это угроза диктатуры, легализованное законом о правовом режиме военного положения. Как гражданин и как депутат буду делать все возможное, чтобы этого не допустить.

Юрий Володарский:

Итак, президент попытался втихую лишить граждан базовых конституционных прав. Рада пока не согласна. Удивительно, что наши права защищает, прости господи, Радикальная партия.

Борис Колесников:

Резкое изменение «Указа о военном положении» ( ВП на 30 дней) и публичное обещание провести выборы 31 марта говорит о главном : Запад больше не доверяет украинским властям ни на цент , не даст сорвать и фальсифицировать выборы ни при каких обстоятельствах !!!! GAME OVER !!!!!

Юрий Бутусов:

да, они играют как умеют. Но сегодня вечером президент и парламент в ситуации с введением военного положения проявили политическую мудрость, это не преувеличение. Сегодня президент мог вступить в конфликт с парламентом, и через некоторое время продавить решение о переносе выборов и о введении военного положения на длительный срок. Сумасшедшая дискуссия в Верховной Раде заводила ситуацию в тупик, и продолжение этого столкновения придавало больше аргументов позиции президента, не сомневаюсь, что его вариант решения мог после долгих дебатов получить поддержку большинства. Тут надо было решать или — или. Но такая ситуация была бы губительна для внутриполитической ситуации. Поддержка переноса выборов Андреем Садовым серьезно усиливала позицию Порошенко. И тем не менее, в этой ситуации на первый план вышли государственные интересы, и в результате Верховная Рада и президент нашли общий компромиссный вариант. Вместо того, чтобы превратить военное положение в игру на понижение, инструмент политической предвыборной борьбы, в кратчайший срок руководство страны нашло компромисс.

Могу констатировать, что в этой конкретно ситуации украинская политика показала новое качество, и способность давать результат.

Создан прецедент — механизм военного положения впервые в истории принят. Значит руководство Украины готово при определенных обстоятельствах принимать решения по мобилизации всего государства.

Это решение усиливает наши дипломатические позиции во время нового витка внешнеполитических дебатов об усилении санкций.

Несмотря на эмоции и психическую неадекватность отдельных особей, эта игра забудется, а в истории Украины останется результат. Сегодня украинское государство сделало исторический шаг, достойный уважения.

Остап Кармоди:

Две хорошие вещи в Украине за эти пять лет всё-таки сделали: безвиз и парламент, который не прогибается под главу государства.

Константин Эггерт:

Про то, как Порошенко отменит выборы, особенно смешно. Чистой воды проекция.

Алексей Лапшин:

Единственный, но важный позитивный момент, отличающий украинскую политическую систему от российской, - это наличие политических свобод. Да, свободы ограничены влиянием олигархии, но всё же люди имеют возможность открытого высказывания в публичном пространстве, демонстрации своего жёсткого неприятия тех или иных вещей в общественной жизни. Ликвидация этих возможностей - будет означать крах всего украинского проекта. Нынешняя система в России установилась далеко не сразу, так что рассуждения украинских граждан в духе "у нас такое невозможно" довольно наивны. Введение военного положения, пусть даже на небольшой срок и с проведением выборов, начало опасного пути,быстро ведущего в совсем другую реальность. Тем более, нет гарантий, что военное положение не будет продлеваться. Доверия к власти нет.

В Украине достаточно желающих заставить замолчать несогласных. Уже слышны голоса вещающие о "гнилых либералах" для которых свобода или "псевдосвобода" важнее государственных интересов.

Понятны эмоции украинских патриотов, но они не должны дать завести страну в политическую ловушку.

Интересно, впрочем, что в правительственной газете текст указа был опубликован в изначальном виде.

С этим, впрочем, ещё предстоит разобраться, зато нешуточные страсти разыгрались в Совбезе ООН.

Выступление официального представителя России любезно законспектировано в официальном твиттере полпредства.

Антон Наумлюк:

После короткого заседания Совбеза ООН остается впечатление, что Россия объявила о его созыве в связи с ситуацией в Азовском море только для того, чтобы сказать, что она его созвала. Ни доказательств нарушения украинской стороной законодательства, а тем более доказательств провокации, которые со вчерашнего вечера обещает представить ФСБ, но так и не представляет, ни каких-то рациональных объяснений действий пограничной службы РФ, которые таранят и берут на абордаж корабли, так и не последовало.

Иван Преображенский:

Выступление зампредставителя России в Совбезе ООН как водится - это нечто. Всем советую послушать эту декларацию, одна лексика чего стоит.

Тихон Дзядко:

"За эти годы вам, господа, не удалось посеять ненависть к украинцам со стороны моих соотечественников", говорит зампостпреда РФ в ООН, обращаясь к Западу.

Конечно, Западу не удалось. Это ведь удалось с лихвой Киселеву, Соловьеву и компании.

Ирина Чукомина:

РФ - страна победившей гопоты. И вроде себя уже не идентифицируешь с государством, а блин, так стыдно, когда на СовбезеООН от РФ выступает какой-то чмошник. Это речь дипломата? Они так привыкли кричать на государственных ТВ-шоу, что говорить в принципе разучились. Он вообще думал, что его обороты синхронно переводят на английский? Или это речь только для внутреннего потребления в программе "Время"? Его в МГИМО по-английски учили говорить? Почему украинец (прямо скажем, представитель ещё советской школы) может говорить по-английски, а этот чмошник только на языке гопоты?

Александр Никонов:

Просьбу России отклонили, после чего российский представитель достал бумажку и начал, запинаясь и делая долгие паузы, зачитывать текст <сногсшибательного> содержания... Видимо, российская сторона, как кошка, которая знает, чье мясо съела, заранее прогнозировала, что ее просьбу отклонят ввиду необоснованности, потому текст написала заранее, и нашему чинуше осталось его только достать после голосования и начать зачитывать эти длинные, сложносочиненные предложения. Но суть не в их даже труднопереводимом построении. А в стиле! Это был какой-то <кошмарный> северокорейский обличающий стиль, в коем россиянин озвучил все те мифологемы, в коих живет потерявший берега реальности путинский режим. Тут тебе и Украина, как "антироссийский проект", и прочая немыслимая <галиматья>.

Разумеется, эту дежурную ритуальную ахинею никто не слушал, люди тыкали пальцами в свои телефоны, писали смс-ки, искали глазами потолок. И ощущение российской покинутости и кончености висело над залом. Дождавшись завершения цветастой тягомотины, люди спокойно разошлись.

Хельги Шарп:

Пересказывать бред его лишнехромосомного мозга смысла не вижу. Скажу лишь, что напоследок он пытался скулить о том, что украинские радикалы штурмуют российские диппредставительства. Но председательствующий китаец закрыл заседание, а потому отчаянный вопль унылого московита печальным эхом улетел в туманную даль вечно красивого Нью-Йорка.

И да, чуть не забыл. Хейли сказала, что уже консультировалась с Трампом по этому вопросу - соответствующие решения будут приняты в надлежащее время.

Все за нас. Кроме Кремля, его мелких прилипал и наших зрадофилов. Как это ни кощунственно, но в международном плане ситуация играет нам на руку. Новых санкций не избежать. В той или иной мере впишутся США. Обструкция недоимперии продолжится. Главное - освободить ребят. Переможемо.



